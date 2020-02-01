Москва, , 00:58 — REGNUM В связи с празднованием в воскресенье 23 февраля Дня защитника Отечества, понедельник 24 января объявляется выходным днём, а следующая рабочая неделя — с 25 по 28 февраля — становится сокращённой четырёхдневной. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

Как сообщало ИА REGNUM, следующие длинные выходные гражданам России подарит Международный женский день 8 марта. Длинные мартовские выходные дни пройдут с 7 по 9 марта.

Майские праздники и перенос выходных дней с января также высвободят для граждан два длинных периода в мае — с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

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