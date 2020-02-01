1 февраля 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 00:41 — REGNUM После новогодних праздников УФСИН по Архангельской области установил перед своим зданием на Троицком проспекте областного центра шестиметровую модель парусного линкора «Полтава». Корабль сделан в масштабе, имеет такелаж, орудийные палубы, лафеты, трапы, фонари и штурвал. Это достижение мастеров УФСИНа, ранее делавших сказочные парусники. «Полтава» стала подарком исправительных учреждений городу Архангельску. Начальник УФСИН по Архангельской области генерал-майор внутренней службы Алан Купеев с гордостью рассказал, что модель линкора строили в учреждении на Пирсах пять человек — кто за деньги, кто добровольно. Что чертежи взяли из интернета, трое мастеров занялись корпусом и такелажем, двое — мелочами типа орудийных лафетов. По принятии работы, по словам генерала, они были отмечены.

Шестиметровую модель петровского линокра «Полтава» сделанную мастерами учреждения УФСИН по Архангельской области поставили на Троицком проспекте Архангельска-«колыбели русского флота». Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Архангельск в царское время, и в СССР, считался «колыбелью» русского флота, о чем написано множество книг и снято чуть меньше фильмов. После 1991 года указ Петра Первого от 1693 года об основании первого в России Соломбальского адмиралтейства почему-то перестал быть доказательством «первости», и на звание «колыбели» претендуют Воронеж, и даже Перяславль-Залесский. То что на Соломбальских верфях построены около 160 парусных линкоров и фрегатов, что верфи Воронежа начали работу на несколько лет позднее соломбальских, и что говорить о флоте на Плещеевом озере неуместно, как аргумент почему-то не слышат. Тем не менее Архангельской области, спускающей в Северодвинске для ядерного паритета с США атомные подводные лодки, нужен корабль-символ на набережной.

Раньше это была шхуна «Запад», полученная от Финляндии по репарациям и служившая учебным судном мореходного училища. «Запад» в 2010-х сначала сгнил, потом сгорел, и вопрос что поставить вместо «Запада» стал повсеместно обсуждаться. В поисках решения приняли участие и архангельские губернаторы. Губернатор Илья Михальчук запросил у северодвинских кораблестроителей смету на ремонт и установку на Красной пристани подводной лодки, но цифра получилась чудовищной и о подлодке забыли. После Михальчука остановились на новой шхуне «Запад». Под проект было создано НКО, верфь исторического судостроения «Полтава» разработала проектную документацию по шхуне. Но дальше дело не пошло, НКО завершило работу, документацию передали в морской музей. Сейчас надежды возлагаются на шхуну по норвежским чертежам, которую в ангаре САФУ строит опытный яхтсмен Евгений Шкаруба. Шхуна финансируется за счет пожертвований, грантов Баренц — секретариата, а спуск на воду ожидается через 2−3 года. Но Е. Шкаруба не скрывает, что намерен ходить на шхуне по морям, а не держать ее на приколе, и архангелогородцы будут видеть шхуну нечасто. Да и норвежская шхуна не самый лучший символ отечественного кораблестроения.

И тут на Троицком проспекте появляется «Полтава». На вопрос мог бы УФСИН построить полноразмерный петровский фрегат «Святой Павел» или героический линкор «Азов» соломбальской постройки, потопивший в Наваринском сражении 5 вражеских кораблей, генерал Алан Купеев, взяв несколько дней на подсчеты, ответил положительно. Линкор, высотой от киля до клотика в 40 метров, учреждения УФСИНа построили бы примерно за 1,5−2 года за 20 миллионов рублей. Это самая низкая цена на полномасштабные копии исторических парусников. Корабль имел бы черновую отделку, построен строго по чертежам — с пушками, снастями и свернутыми парусами. Внутри мог бы разместиться филиал морского музея с экспозицией по Архангельскому адмиралтейству, или секции парусного спорта и судомоделизма.

На вопрос зачем генерал Купеев поставил в центре Архангельска модель петровского линкора последовал ответ, что хотя в области он всего пятый год, хотел бы сделать ее красивее. Было заметно, что генерала расстроили критические рассуждения о его кораблике в соцсетях ничего не делающих для Архангельска граждан.

Неравнодушие в крови генерала — по его инициативе в каждом учреждении УФСИНА по Архангельской области установлены воинские мемориалы посвященные Великой Отечественной войне. У них проводятся торжественные церемонии 9 мая и 23 февраля, в профессиональный праздник УФСИН, военнослужащие принимают присягу. В 2019 году впервые в воспитательной колонии в Талагах проведена акция «Бессмертный полк», в 2020 планируется провести «Бессмертный полк» проведут во всех учреждениях. Генерал ходит на «Бессмертный полк» с портретом 22-летнего брата его деда, погибшего в 1942 году в Керченской десантной операции.