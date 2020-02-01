Вашингтон, , 00:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ, который временно ограничит въезд в Соединённые Штаты иностранных граждан, побывавших в Китае за последние 14 дней. Об этом 31 января сообщил журналистам глава американского Минздрава Алекс Азар.

По его словам, ограничение коснётся почти всех иностранцев, которые представляют риск с точки зрения передачи вируса 2019-nCoV. Исключение относится только к членам семей американских граждан, а также тем, у кого есть разрешение на постоянное жительство в США.

Ранее Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом нового типа находится «под очень хорошим контролем».

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