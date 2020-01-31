Москва, , 23:54 — REGNUM Минпромторг России совместно с МИД и МЧС прорабатывают вопрос оказания гуманитарной помощи Китаю в связи со вспышкой коронавируса в стране. Об этом сообщил 31 января глава ведомства Денис Мантуров.

По его словам, соответствующее поручение было дано правительством России по итогам совещания оперативного штаба. Речь идёт в первую очередь о поставках средств индивидуальной защиты, потребность в которых в настоящее время испытывает Китай, уточнил Мантуров.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин в телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину сообщил о готовности оказать необходимую помощь Китаю в борьбе с коронавирусом. Он также указал, что российские компетентные органы готовы к «самому тесному взаимодействию с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления общей угрозы».

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