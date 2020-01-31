Гватемала, , 23:57 — REGNUM Въезд в Гватемалу запретил президент страны Алехандро Джамматеи людям, приехавшим из зоны активного распространения нового коронавируса. Об этом 31 января сообщает издание Prensa Libre.

В стране объявлена санитарная тревога, которая распространяется на все аэропорты, порты и пограничные переходы в Гватемале.

Ограничение на въезд коснётся лиц, побывавших в зоне активного распространения коронавируса в Китае с середины января. Все авиарейсы из Китая в Гватемале временно не принимаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число заболевших новым типом коронавируса в мире превысило 9 тыс. человек, число умерших от пневмонии, вызванной вирусом, достигло 222 человек. Заболевание коронавирусом было диагностировано у граждан почти в 20 странах.

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