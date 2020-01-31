Пекин, , 23:27 — REGNUM Состоялся телефонный разговор глав МИД КНР и Канады Ван И и Франсуа-Филиппа Шампаня, в ходе которого руководитель китайской дипломатии проинформировал коллегу о принятом решении вернуть в КНР всех китайцев из города Ухань и провинции Хубэй, административным центром которой он является, сообщает 31 января Синьхуа.

Рассказав о мерах, которые принимаются по борьбе с эпидемией вирусной пневмонии, Ван И подчеркнул, что в Китае во главу угла ставятся жизнь и здоровье сограждан. Поэтому принято решение направить чартерные авиарейсы для вывоза на родину всех застрявших за границей жителей районов, наиболее сильно пострадавших от инфекции, в которых заболеваемость приняла массовый характер. Он обратил особое внимание, что принятые меры дают позитивные результаты, и в Китае не сомневаются в победе над болезнью.

Шампань от имени правительства и народа Канады принес своему китайскому коллеге соболезнования в связи с эпидемией и высоко оценил меры, принятые китайской стороной и занятую ею позицию открытости и прозрачности, своевременного информирования мирового сообщества о текущей ситуации.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также поддерживает принятые в КНР меры и выступает против ограничений на торговлю с Китаем и поездки в эту страну. В ВОЗ не сомневаются в способности Пекина справиться с эпидемией.