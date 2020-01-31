Элиста, , 23:05 — REGNUM Три человека были госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусом в Калмыкии. Об этом 31 января сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Всего в Калмыкии находятся под особым наблюдением медиков 12 человек, вернувшихся из поездки в Китай. Трое из них, двое мужчин и женщина, обратились к врачам с клиническими проявлениями ОРВИ. Они были госпитализированы, у них взяты анализы на коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все три пациента помещены в инфекционный стационар, их анализы отправлены в лабораторию в Ставропольский край.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. На сегодняшний день в мире насчитывается более 9900 заболевших, из них умерло 222 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России было подтверждено два случая заболевания коронавирусом.

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