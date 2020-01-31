Берлин, , 22:48 — REGNUM Среди сотрудников немецкой компания Webasto, где были зафиксированы первые в Германии случаи заражения коронавирусом, выявлены ещё двое инфицированных, ставшие седьмым и восьмым заболевшими на территории ФРГ, сообщает 31 января пресс-служба компании.

На данный момент все заболевшие в Германии коронавирусом имеют отношение к баварской компании Webasto. Среди них один ребёнок, чей отец также болен.

«Речь идет об одном немецком и одном китайском коллегах. Таким образом, число зараженных сотрудников достигло семи, в том числе пять немецких и два китайских гражданина», — сообщается в пресс-релизе компании Webasto.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 10 тыс. человек. Из них 217 умерли вследствие болезни.

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