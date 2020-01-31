Чита, , 22:57 — REGNUM Занятия в школах прекращены в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРЗ в Забайкальском крае. Об этом 31 января сообщил журналистам заместитель председателя Законодательного собрания региона Алексей Бутыльский.

В регионе был подтверждён случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV у гражданина Китая, прибывшего на территорию России. Кроме того, в Забайкалье наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРЗ.

По словам Бутыльского, в регионе работает штаб по контролю за распространением заболевания коронавирусом. Граница между Россией и Китаем закрыта, осуществляется контроль за всеми пересекающими границу гражданами в части температурного режима. В пресс-службе городского комитета образования Читы пояснили, что обучение школьников в период карантина будет осуществляться дистанционно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первых двух случаях заболевания коронавирусом, выявленных на территории России. Один из них выявлен в Тюменской области, второй — в Забайкальском крае. Оба заболевших являются гражданами Китая.

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