Киев, , 21:35 — REGNUM В театре «Киевская опера» осенью 2020 года состоится премьера спектакля «Штурм Москвы», сообщают 31 января украинские СМИ.

Авторами «Штурма Москвы» стали пламенная сторонница украинской «мовы», неутомимая «борчиха» с русским языком Лариса Ницой и её супруг.

Полное название будущего «шедевра» — «Сагайдачный. Штурм Москвы». По всей видимости, сюжет будет повествовать об участии запорожских казаков во главе с гетманом Петром Сагайдачным в осаде столицы Русского государства в 1618 году вместе с польским войском под командованием тогдашнего претендента на русский престол польского королевича Владислава Сигизмунда Вазы и гетмана литовского Яна Кароля Ходкевича.

Будет ли показан в сюжете неудачный исход этого мероприятия, пока не известно.

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