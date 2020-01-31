Гватемала, , 21:03 — REGNUM Правительство Гватемалы ввело ограничения на поездки для людей, которые вернулись из Китая, 31 января сообщает агентство Reuters.

Всем гражданам, бывшим в Китае в предыдущие 15 дней, будет запрещено заходить в порты и аэропорты и пересекать границу с другими странами Латинской Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, на 31 января жертвами китайского коронавируса 2019-nCoV стали 213 человек, общее число заболевших в мире приблизилось к 10 тыс.

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