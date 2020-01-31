Орел, , 21:02 — REGNUM В администрации Мценского района Орловской области объявлен сбор средств для пострадавших при ЧП 31 января, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В соответствии с поручением губернатора региона Андрея Клычкова Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области в срок до 5 февраля поручено принять все необходимые меры по оказанию материальной поддержки и социально-психологической помощи семьям пострадавших. Сбор средств на данные цели также организован администрацией г. Мценска», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в результате взрыва на предприятии в Мценске погибли пять человек, трое пострадали. Среди погибших и пострадавших есть граждане России и Турции. В Орловскую область выехали представители консульства Турецкой Республики в России.