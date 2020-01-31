Астрахань, , 20:50 — REGNUM В Астраханской области в 2019 году было выявлено более 700 нарушений закона в сфере ликвидации ветхого жилья и капитального ремонта. Как сообщило ИА REGNUM, об этом заявил главный прокурор региона Александр Лычагин в своём отчёте об итогах года.

Летом 2019 года было возбуждено 43 уголовных дела о преступлениях в сфере ЖКХ, 26 из них уже направлено в суд. По словам Лычагина, далее ведомство проверит законность расходования денег в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья, а также даст оценку организации этой работы.

За год 94 семьи благодаря вмешательству прокуратуры получили благоустроенное жильё. 153 дома признали аварийными и включили в региональную программу переселения граждан. При этом в регионе ещё 435 многоквартирных домов имеют признаки аварийности, но не включены в программу, а 39 домов требуют переноса срока капитального ремонта.

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