Рим, , 20:43 — REGNUM 78% граждан Италии чувствуют обеспокоенность из-за распространения коронавируса, передает Adnkronos со ссылкой на данные собственного опроса в пятницу, 31 января.

21% жителей страны обеспокоены настолько, что намерены отказаться от использования общественного транспорта.

В агентстве отметили, что при подготовке исследования было опрошено всего 670 человек. По данным другого, более масштабного опроса, проведенного La7, обеспокоенность из-за распространения коронавируса в той или иной степени чувствуют чуть менее 60% граждан страны.

Как сообщалось ранее, 31 января власти Италии ввели в стране режим чрезвычайной ситуации после двух подтвержденных случаев коронавируса — у туристов из КНР. На профилактические мероприятия выделено 5 млн евро. Авиасообщение с Китаем остановлено.