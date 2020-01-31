Астрахань, , 20:36 — REGNUM В Астраханской области в 2019 году прокурорские проверки выявили 83 тысячи нарушений закона. Об этом сообщил прокурор региона Александр Лычагин, отчитавшийся о работе ведомства в 2019 году.

Суды в интересах граждан, общества и государства по искам прокуроров взыскали 200 млн рублей. К дисциплинарной и административной ответственности были привлечены 6,5 тыс. должностных лиц.

По итогам прокурорских проверок за год было возбуждено 105 уголовных дел.

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