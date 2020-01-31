Вязники, Владимирская область, , 20:30 — REGNUM В городе Вязники Владимирской области бывший оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Вязниковскому району признан виновным в покушении на мошенничество, совершенном с использованием служебного положения. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В 2019 году он узнал, что житель цыганской общины может быть причастен к краже крупного рогатого скота, и за взятку в 30 тысяч рублей предложил помочь ему избежать уголовной ответственности. Реальных возможностей для этого у оперуполномоченного не было, но 30 тысяч рублей он получил.

Действия экс-полицейского были пресечены сотрудниками службы безопасности УМВД России по Владимирской области. Суд признал его виновным и назначил наказание — штраф в размере 100 тысяч рублей.