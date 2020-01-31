Курск, , 20:16 — REGNUM В Курске открыли Центр социальной адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, центр организован некоммерческой организацией «Мельница» с участием регионального комитета социального обеспечения, материнства и детства.

Учреждение предназначено для граждан без определенного места жительства, освободившихся из мест лишения свободы или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Центр рассчитан на 32 места, жить в нём куряне смогут до полугода. В учреждении есть жилые комнаты, душевые, столовая и комната отдыха.

По словам председателя комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяны Сукноваловой, центр поможет подопечным восстановить документы, получить работу и медицинскую помощь.

Работать центр будет на субсидии из областного бюджета. В 2019 году на эти цели в казне предусмотрен миллион рублей.