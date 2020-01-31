Рим, , 20:09 — REGNUM Владельцы заведений общественного питания в Италии стали просить туристов из Китая не посещать их заведения, сообщают итальянские СМИ в пятницу, 31 января.

В частности, владельцы одного из баров, расположенного неподалеку от римского фонтана Треви, повесили на двери плакат, где на китайском и итальянском языках гостей из КНР призывают воздержаться от посещения заведения.

Впрочем, такой логики придерживаются не все. К примеру, мэр Милана Джузеппе Сала заявил об «элементах психоза» в отношении к коронавирусу. Также в Милане представители одной из бизнес-ассоциаций и советники городской мэрии провели обед в китайском ресторане, чтобы тем самым «направить сообщение поддержки и солидарности с китайским сообществом».

Как сообщалось ранее, 31 января правительство Италии ввело в стране режим чрезвычайной ситуации из-за двух подтвержденных случаев коронавируса у туристов из КНР. Авиасообщение с Китаем остановлено.