Курск, , 20:08 — REGNUM Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора завершило внеплановую проверку завода ООО «Экотекс» в Курске, который на протяжении нескольких месяцев отравляет воздух в городе неприятными запахами. Как сообщила пресс-служба областной администрации, проверка нашла многочисленные нарушения.

В одной из труб машины для сушки на предприятии содержание оксидов углерода в 2,1 раза превышало допустимую норму, метилового спирта — в 12,3 раза, уксусной кислоты — в 17,9 раза.

Специалисты усмотрели в работе завода нарушения по статьям «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов», «Сокрытие или искажение экологической информации», «Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него».

Областной комитет экологической безопасности и природопользования через суд будет добиваться приостановки завода. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 5 февраля.

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