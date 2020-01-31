Екатеринбург, , 20:14 — REGNUM Выполнение 11 авиарейсов из России в Китай прерывает авиакомпания «Уральские авиалинии» в связи со вспышкой коронавируса. Об этом 31 января сообщила пресс-служба компании.

Как сообщает пресс-служба, с 1 февраля будет приостановлено выполнение 11 авиарейсов, связывающих Россию и Китай. Пассажирам, оформившим билеты на эти авиарейсы, будет предложено оформить вынужденный возврат средств за билеты по полной стоимости, без штрафов и удержаний.

Такие меры были приняты согласно распоряжению правительства Российской Федерации № 140-р от 30.01.2020, изданному в целях предупреждения проникновения на территорию РФ коронавирусной инфекции из Китая.

Чтобы вывезти российских туристов, находящихся в данный момент в Китае, авиакомпания планирует выполнить ряд чартерных рейсов из России в Китай и обратно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Роспотребнадзора, риска распространения коронавируса в России нет.

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