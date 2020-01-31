Архангельск, 31 января 2020, 19:56 — REGNUM Власти Архангельской области решили пойти навстречу населению и изменить подход к мусоросжиганию: перед отправкой отходов в инсинераторную установку мусор все-таки будут сортировать. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.
Что имеется в виду под сортировкой и какого качества она будет пока не ясно: будет она обеспечена на уровне домохозяйств (то есть установлены контейнеры для раздельного сбора) или будут сортировать смешанные отходы. В любом случае, как отметила корреспонденту ИА REGNUM координатор экологического движения «42» Анастасия Кочнева, вредного влияния от мусоросжигания не избежать.
Напомним, жители Архангельска потребовали от властей отказаться от мусоросжигательных установок (инсинераторов) и внедрить раздельный сбор отходов на отдалённых и труднодоступных территориях.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно территориальной схеме обращения с отходами в Архангельской области, будет установлено 15 мусоросжигательных установок — инсинераторов. Один из них будет расположен в двух километрах от центральной площади Архангельска.