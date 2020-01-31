Архангельск, , 19:56 — REGNUM Власти Архангельской области решили пойти навстречу населению и изменить подход к мусоросжиганию: перед отправкой отходов в инсинераторную установку мусор все-таки будут сортировать. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Что имеется в виду под сортировкой и какого качества она будет пока не ясно: будет она обеспечена на уровне домохозяйств (то есть установлены контейнеры для раздельного сбора) или будут сортировать смешанные отходы. В любом случае, как отметила корреспонденту ИА REGNUM координатор экологического движения «42» Анастасия Кочнева, вредного влияния от мусоросжигания не избежать.

«Основную опасность сжигания представляют газообразные выбросы. Прежде всего это оксиды азота, образующиеся независимо от состава отходов: при высокой температуре часть азота, содержащегося в воздухе, взаимодействует с кислородом. При сгорании содержащих серу веществ и материалов образуются оксиды серы, которые с водой — продуктом горения — дают серную и сернистую кислоты. Диоксины и диоксиноподобные вещества, являются стойкими органическими загрязнителями и попадают под действие Стокгольмской конвенции. Они переносятся на большие расстояния от источника их выброса и биоаккумулируются в пищевой цепи. На территории населенных пунктов жителями выращиваются продукты питания для собственного потребления, производится сбор грибов и ягод. После начала эксплуатации инсинератора потребление таких продуктов станет опасным», — заявила Кочнева.

Напомним, жители Архангельска потребовали от властей отказаться от мусоросжигательных установок (инсинераторов) и внедрить раздельный сбор отходов на отдалённых и труднодоступных территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно территориальной схеме обращения с отходами в Архангельской области, будет установлено 15 мусоросжигательных установок — инсинераторов. Один из них будет расположен в двух километрах от центральной площади Архангельска.