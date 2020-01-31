Воронеж, 31 января 2020, 19:55 — REGNUM В Воронеже с подозрением на коронавирус госпитализирована супружеская пара, приехавшая из Китая, сообщила 31 января журналистам руководитель санитарно-эпидемиологического отдела областного департамента здравоохранения Ольга Дудникова.
Жители Воронежской области, приехавшие из Китая, обратились к медикам с симптомами ОРВИ.
«Мы рады, что жители проявляют сознательность, обращаются сами… с признаками вирусной инфекции — кашель, насморк, повышение температуры — чтобы мы могли выявить коронавирус», — сказала Дудникова.
Оба пациента будут находиться в изолированных боксах, пока не станут известны результатов анализов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Китае от коронавируса умерли 213 человек, заразились почти 10 тыс. человек.
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