Воронеж, , 19:55 — REGNUM В Воронеже с подозрением на коронавирус госпитализирована супружеская пара, приехавшая из Китая, сообщила 31 января журналистам руководитель санитарно-эпидемиологического отдела областного департамента здравоохранения Ольга Дудникова.

Жители Воронежской области, приехавшие из Китая, обратились к медикам с симптомами ОРВИ.

«Мы рады, что жители проявляют сознательность, обращаются сами… с признаками вирусной инфекции — кашель, насморк, повышение температуры — чтобы мы могли выявить коронавирус», — сказала Дудникова.

Оба пациента будут находиться в изолированных боксах, пока не станут известны результатов анализов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае от коронавируса умерли 213 человек, заразились почти 10 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: США повысили уровень опасности поездок в Китай до афганского