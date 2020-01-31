Москва, , 19:44 — REGNUM Прибывшие из Китая студенты будут проходить ежедневные медицинские осмотры в общежитиях московских вузов. Об этом сообщила 31 января заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, решение о ежедневном медицинском контроле в вузах, где учатся китайские студенты, принято оперативным штабом по мониторингу ситуации с коронавирусом, который был сформирован по поручению мэра Сергея Собянина.

Ракова также сообщила, что совет ректоров московских вузов обратился к студентам, вернувшимся из Китая с каникул, с призывом не покидать общежитий и регулярно проходить медосмотр.

Напомним, накануне Минобрнауки России предписало ректорам вузов продлить до 2 марта каникулы для китайских студентов.