Воронеж, , 18:56 — REGNUM Ещё двое жителей Воронежской области госпитализированы с подозрением на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области 31 января. Заболевшие с признаками ОРВИ — супруги, которые недавно вернулись из Китая.

Как сообщила начальник отдела воронежского облздрава Ольга Дудникова, пациенты сами обратились к медикам. Когда почувствовали недомогание, и были госпитализированы. В настоящее время у них взяли анализы, в том числе и на коронавирус, окончательный диагноз будет поставлен по результатам исследований.

«Пока ни о каком коронавирусе речи не идёт», — уточнила Дудникова.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января с подозрением на коронавирус были госпитализированы двое жителей Воронежа, вернувшиеся с отдыха в Китае. Коронавирус в итоге у них не подтвердился.