Тамбов, , 18:52 — REGNUM В Тамбовской области сегодня в целях защиты здоровья несовершеннолетних приняли ряд законов, в работе над которыми были задействованы и региональные власти, и правоохранительные органы,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Теперь детям не продадут снюсы, а нарушителям этого запрета выпишут штраф, причем юридическим лицам — до 100 тыс. рублей.

Сегодня одной из важных тем очередного пленарного заседания Тамбовской областной думы стал запрет продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. В работе тамбовских законодателей приняли участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

В последнее время среди школьников распространилась мода на потребление никотиносодержащей продукции (так называемых снюсов), которая представляет опасность для их здоровья. К сожалению, торговые сети легко продают школьникам такие товары. Во втором чтении депутаты рассмотрели проект закона «Об установлении на территории Тамбовской области запрета розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, бестабачной никотиносодержащей продукции», которым устанавливается запрет продажи лицам, не достигшим 18-летнего возраста, подобной продукции. Это сделано в целях защиты здоровья несовершеннолетних и предупреждения возможности причинения вреда их здоровью. Депутаты единогласно приняли этот закон и во втором чтении, и в целом. Он вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Также депутаты во втором чтении рассмотрели поправки в закон «Об административных правонарушениях в Тамбовской области». Закон был дополнен статьей, устанавливающей ответственность за нарушение запрета розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, а также бестабачной никотиносодержащей продукции. Теперь граждане, которые нарушат этот запрет, будут наказаны штрафом от пятисот до одной тысячи рублей (при повторном совершении — от трех до пяти тысяч рублей), должностные лица — от трёх до десяти тысяч рублей (повторное нарушение — штраф от десяти до тридцати тысяч рублей), а юридические лица — от двадцати до пятидесяти тысяч рублей (штраф за повторное нарушение — от пятидесяти до ста тысяч рублей).

Кроме того, прокуратура области внесла в облдуму проект закона «Об установлении на территории Тамбовской области ограничений розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков». В состав многих энергетиков входят биологически активные вещества, которые в некоторых случаях способны существенно подорвать здоровье потребителя. К большому сожалению, дети и подростки, в силу особенностей своего возраста, не в состоянии следовать указаниям о нормах потребления энергетиков и тем самым могут нанести вред своему здоровью. Законопроектом запрещается употребление безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним лицам. К числу таких напитков отнесены все, что выпускаются в соответствии с ГОСТом Р 52 844−2007. Документ принят в первом чтении, и работа над ним будет продолжена в ближайший месяц.

Также рассмотрены поправки в закон об административных правонарушениях, устанавливающих штрафы (аналогичные тем, что приняты поправками о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции) за нарушение данного запрета.