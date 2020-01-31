Москва, , 18:41 — REGNUM Российские дипломаты уведомили китайских коллег о планах по эвакуации граждан России в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщается 31 января в официальном Telegram-канале МИД России.

«По дипломатическим каналам Москва уведомила Пекин о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из провинции Хубей», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на заседании оперативного штаба в правительстве, что все российские граждане, остающиеся на китайском острове Хайнань, будут возвращены на родину до 4 февраля.