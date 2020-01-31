Курск, , 18:39 — REGNUM В Курской области 23 руководителя управляющих компаний прошли первое тестирование в Курской академии государственной и муниципальной службы. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Прохождение теста является обязательным условием для аттестации УК, необходимой для обслуживания жилых домов. Квалификационные аттестаты сроком на пять лет получили руководители 20 управляющих компаний.

Аттестация продолжится 12 февраля. Те, кто не справился с тестом, смогут пересдать его. Однако, если к этому времени у УК истечёт срок действия аттестата, руководителю грозит увольнение.