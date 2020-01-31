Екатеринбург, , 18:43 — REGNUM Главный ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге принял более 650 тысяч человек, побив рекорд посещаемости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии отметили, что серьёзных инцидентов в ходе эксплуатации сооружений не было, а после резкого потепления работники смогли оперативно возобновить работу городка.

Площадка работала месяц — с 27 декабря 2019 года по 26 января 2020 года. Сейчас ответственные службы разбирают городок, и с 3 февраля 2020 года на площади можно будет снова парковать автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городке из-за потепления обрушилась стена. После инцидента площадку временно закрыли для посетителей, но вскоре работа городка восстановилась.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге открыли ледовый городок после обрушения стены