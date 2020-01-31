Куса, Челябинская область, , 18:36 — REGNUM В челябинском городе Кусе после долгого перерыва снова зажгут Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Глава области Алексей Текслер взял на свой контроль работы по реконструкции монумента павшим воинам-землякам. Этот памятник открыли в 1967 году, а создали его по инициативе и при прямом участии коллектива Кусинского машиностроительного завода. У подножия находится чаша для Вечного огня, но сейчас она не используется по назначению.

К 75-летию Победы памятник намерены отремонировать. Кроме того, проведут газ к чаше. Таким образом, Вечный огонь снова будет зажжён.