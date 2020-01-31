Москва, , 18:34 — REGNUM Январь 2020 года в Москве стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным синоптиков, температура воздуха в столице в январе оказалась в среднем на 9,3 градуса выше климатической нормы, а средняя месячная температура составила около 0 °C.

«Это самый жаркий январь за весь период наблюдений… Это фантастически. Думаю, такое бывает один раз в 150 лет примерно», — сказал Вильфанд.

Предыдущий рекорд тепла для января был установлен в 2007 году, однако в нынешнем месяце он оказался превышен примерно на 1,5 градуса.

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