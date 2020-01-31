Курск, 31 января 2020, 18:33 — REGNUM В Курской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдёт инвентаризация воинских захоронений и мемориалов в Курской области. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 31 января заявил заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов.
В 2020 году на восстановление 79 воинских захоронений, установку 17 памятных знаков и нанесение новых имён на мемориалы регион потратит 30,7 млн рублей. Из этой суммы более 26 млн по соглашению с Минобороны предоставит федеральный бюджет.