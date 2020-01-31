Курск, , 18:33 — REGNUM В Курской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдёт инвентаризация воинских захоронений и мемориалов в Курской области. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 31 января заявил заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Нужно проверить все имущественные вопросы по этим памятным местам, их возможный статус объектов культурного наследия, просчитать необходимые для восстановления средства. Надо также совместно с военкоматами сверить список воинов, имена которых будут нанесены на мемориалы. Памятники должны выглядеть достойно», — заявил Смирнов.

В 2020 году на восстановление 79 воинских захоронений, установку 17 памятных знаков и нанесение новых имён на мемориалы регион потратит 30,7 млн рублей. Из этой суммы более 26 млн по соглашению с Минобороны предоставит федеральный бюджет.