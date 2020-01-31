Куса, Челябинская область, , 18:30 — REGNUM Новый спорткомплекс в Кусе под Челябинском могут возобновить строить в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Во время поездки в территорию глава региона Алексей Текслер отметил, что средства запланированы на 2021 год. Тогда и могут возобновить строительные работы на объекте. А в 2020-м намечено провести проектирование и изыскательские работы.

«Этот объект обязательно закончим», — заверил Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, физкультурно-спортивный комплекс строили в 2005—2011 годах. Потом работы остановили. На достройку нужно минимум 147 млн рублей.

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