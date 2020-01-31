Чебоксары, , 18:26 — REGNUM В Чувашии утвердили плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Соответствующий документ подписал врио главы республики Олег Николаев.

В перечень необходимых мероприятий включено 30 пунктов, реализацию которых уже начали в регионе с 31 января. Так, медицинским организациям необходимо быть готовыми к приёму больных, обеспечить запас необходимых медикаментов и оборудования; медицинские работники с сегодняшнего дня проходят подготовку по вопросам диагностики, лечения и профилактики инфекции; при необходимости медицинские организации будут переведены на строгий противоэпидемический режим; на случай массового заражения больницы должны быть готовы к перепрофилированию; минздрав Чувашии должен определить стационары, которые будут принимать больных с новой коронавирусной инфекицей; минфину поручено обеспечить финансирование всех необходимых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в Чувашии провели учения при обнаружении пациента с подозрением на коронавирус. Независимо от эпидемиологической ситуации в республике, такие занятия проходят как минимум один раз в год. По словам Сергея Ефимова, заведующего инфекционным отделением Больницы скорой медицинской помощи, главного инфекциониста минздрава Чувашии, в прошлом году проводили аналоичные учения по лихорадке Эбола, до этого была лихорадка по респираторному синдрому (Восточному синдрому). В результате отрабатываются все механизмы практического взаимодействия всех экстренных служб.