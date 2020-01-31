Москва, , 18:35 — REGNUM Заболеванию новым коронавирусом из Китая в большей степени могут быть подвержены люди с азиатскими корнями. Об этом 31 января заявил кандидат медицинский наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Эксперт отметил, что по статистике вирус в большей степени поражает граждан старше 40 лет. При этом зафиксировано всего несколько случаев заболеваемости детей.

«С этой стороны хотелось бы увидеть статистику. Данные, которые есть у меня, — граждане азиатских национальностей или имеют азиатские корни, это граждане, которые имеют родство к азиатам. Вопрос в том, что вирус поражает больше взрослых, поражает больше мужчин, чем женщин, и больше людей азиатского происхождения», — заявил Тимаков.

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