Москва, , 18:24 — REGNUM В Московском городском суде вынесли решение по апелляции Егора Лесных и Максима Мартинцова на приговор первой инстанции по делу о применении насилия к представителю власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Осуждённые принимали участие в несогласованной акции в Москве 27 июля.

«Оставить приговор первой инстанции без изменения, апелляцию — без удовлетворения», — объявила судья Евгения Жигалева.

Напомним, что решение первой инстанции было вынесено 6 декабря 2019 года. По нему Лесных приговорили к 3 годам колонии, а Мартинцова к 2,5 года колонии. Оба молодых человека обвинялись в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»).

Обвинение считает, что во время несогласованных митингов 27 июля они вместе с третьим участником повалили сотрудника Росгвардии на асфальт, а Лесных ударил ещё одного росгвардейца ногой, от чего тот испытал физическую боль.