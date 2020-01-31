Куса, Челябинская область, , 18:24 — REGNUM В челябинском Кусинском районе наконец может быть достроен физкультурно-спортивный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Строить ФСК начали в Кусе в 2005 году. Однако в 2011=м работы были остановлены. С тех пор деньги выделяют лишь на охрану того, что возведено.

Всего для окончания строительства нужно 147 млн рублей. Также дополнительные деньги потребуются на восстановление того, что сделано, но пришло в негодность за много лет, например, отделки. Глава области Алексей Текслер поручил региональному минстрою взять этот объект на особый контроль и закончить строительство.

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