Стокгольм, , 18:20 — REGNUM Первый случай заражения новым коронавирусом подтверждён на территории Швеции, сообщило 31 января агентство по охране здоровья населения страны.

Ранее в Швеции уже были госпитализированы несколько пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, но до настоящего времени ни в одном из случаев диагноз не подтверждался.

Напомним, по данным на утро 31 января, жертвами китайского коронавируса стали уже более 200 человек, количество официально подтверждённых случаев заболевания приблизилось к десяти тысячам.