Прага, , 18:36 — REGNUM Как минимум 12 человек умерли от осложнений, связанных с заболеванием гриппом в Чехии. Об этом 31 января сообщила журналистам глава гигиенической службы республики Эва Готтвальдова.

Эпидемия гриппа охватила всю территорию Чехии. По данным Государственного института здравоохранения, на каждые 100 тысяч граждан регистрируется 1865 больных. Среди заболевших большинство составляют дети и люди пожилого возраста.

По данным Готтвальдовой, за последнюю неделю число заболевших возросло на треть. Число умерших от осложнений, связанных с гриппом, достигло 12 человек. В связи с эпидемией в крупных городах закрыты образовательные учреждения, в больницах запрещено посещение госпитализированных пациентов.

Руководитель гигиенической службы призвала граждан в случае обнаружения у себя признаков заболевания отсидеться дома, чтобы не заразить других, чаще мыть руки и употреблять побольше витаминов.

Стоит отметить, что эпидемия гриппа наблюдается в нескольких странах Европы. В этом году, по данным эпидемиологов, превалирует грипп группы А.

Ранее ИА REGNUM сообщало о превышении эпидпорога по гриппу в 11 регионах России.

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