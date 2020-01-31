Ростов-на-Дону, , 18:19 — REGNUM Вести мониторинг публикаций учащихся в социальных сетях предложила педагогам заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова. Более ответственно к своей работе должны также подходить школьные психологи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

«Классные руководители старшеклассников должны сконцентрировать своё внимание на вопросах воспитания, индивидуального сопровождения каждого учащегося, создания психологического комфорта классного коллектива. Также педагогам стоить проводить мониторинг социальных сетей своих учеников», — считает Кожухова.

По мнению чиновницы, эта работа поможет вовремя выявить депрессию у ребёнка, предотвратить суицид, замедлить рост подростковой преступности.