Москва, , 18:11 — REGNUM В Госдуме осудили предложение снизить нештрафуемый порог нарушения скоростного режима до 10 км/ч в городах с населением больше миллиона человек.

«Никак власти не уймутся в своём желании усложнить жизнь автовладельцам. Вроде бы только отбили атаку с целью снизить нештрафуемый порог по всей стране до 10 км/ч, при том, что у некоторых частных автокамер погрешность больше. Теперь они хотят обрадовать этим новшеством только жителей Москвы, Петербурга и других городов-миллионников», — отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в Facebook.

Он считает такие меры несправедливыми по ряду причин.

«Получается, набрал город миллион жителей, и тут же правила ужесточаются. При том, что хорошее советское правило строить метро во всех городах-миллионниках давно и прочно позабыто», — указал парламентарий.

Кроме того, он обратил внимание на проблемы со знаками дорожного движения в столице.

«В Москве и без того крайне странно расставлены знаки, в результате чего на вылетных магистралях и Третьем кольце разрешенная скорость может меняться совершенно непредсказуемо», — отметил вице-спикер Госдумы.

Лебедев напомнил, что основная цель Правил дорожного движения, как и любых других правил — свести к минимуму аварийность при сохранении эффективности.

«И если к московским дорогам преимущественно серьезных претензий нет, то во многих других городах-миллионниках аварии происходят из-за крайне низкого качества дорожного покрытия. Пусть власти сперва решат эту проблему, а потом уже наживаются за счёт водителей», — заключил парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, новая редакция КоАП предполагает серьезное увеличение штрафов за нарушение скоростного режима автомобилистами. В частности, согласно новой редакции КоАП, опубликованной Минюстом, превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.