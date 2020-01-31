Москва, , 18:11 — REGNUM Медицинские маски на открытом воздухе носить нецелесообразно, их надо использовать в местах массового пребывания людей, в транспорте, а также при уходе за больными, сообщается в перечне рекомендаций по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции, опубликованном 31 января пресс-службой Роспотребнадзора.

Находясь на улице, полезнее дышать свежим воздухом, поэтому маску надевать незачем.

«Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — указано в рекомендациях ведомства.

При этом Роспотребнадзор напоминает, что ношение маски должно сопровождаться всем комплексом мер профилактики, иначе оно не обеспечивает защиту от заражения.

Самыми доступными из них являются частое мытьё рук с мылом или их обработка спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Кроме того, полноценный сон, здоровое питание, витамины и физическая активность резко повышают защищённость организма от вирусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре отметили, что все вирусы гриппа, включая новый коронавирус, особенно опасны для пожилых людей.

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