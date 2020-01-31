Москва, , 18:28 — REGNUM Существует ряд рекомендаций, следуя которым граждане смогут существенно уменьшить риск заразиться новым видом коронавируса. Об этом 31 января сообщил директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Бежать никуда не нужно. Нужно выполнять рекомендации, которые существуют. Масочный режим обоснован. Но мы должны понимать, что маски спасают только на два часа. После этого маски уже не работают. Соответственно, важно отметить, что тонкие маски, есть данные, что они очень слабые. Маска должна быть четырёхслойная с фильтром. Желательно, чтобы маска ещё была с пропиткой», — сообщил эксперт.

Кроме того, граждане обязательно должны регулярно использовать антисептик для рук и для гаджетов. Вирус, по словам учёного, может проникать не только через дыхательные пути, но и через слизистые, через сырые морепродукты, через мясо. Поэтому пищу перед употреблением необходимо как следует прожарить или обработать другим термическим способом.

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