Рим, , 18:18 — REGNUM Обслуживать клиентов, прибывших из Китая, запретил в связи с эпидемией коронавируса владелец бара в центре Рима. Об этом 31 января сообщает канал Rai News24.

На вывеске бара, расположенного рядом со знаменитым фонтаном Треви, прикреплено объявление на двух языках, английском и китайском.

Текст объявления гласит, что гостям из Китая нет доступа в заведение в связи с предупреждениями на международном уровне. Владелец бара также принёс извинения за причинённые гостям неудобства.

Напомним, 30 января премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о двух подтверждённых случаях заражения коронавирусом, выявленных в Италии. Пациенты, госпитализированные в одну из больниц Рима с таким диагнозом, являются гражданами Китая, приехавшими в Италию в качестве туристов. Совет министров Италии принял решение объявить в стране чрезвычайное положение в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минздрав Грузии считает недопустимой дискриминацию гостей из Китая, которых в стране боятся обслуживать из-за боязни заразиться коронавирусом.

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