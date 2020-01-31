Екатеринбург, , 17:54 — REGNUM Жители Екатеринбурга выбрали дендропарк УПИ в качестве территории для благоустройства. Об этом сообщает ЕАН.

Из 130 тысяч проголосовавших жителей около 100 тысяч проголосовали за дендропарк на конкурсе. Вариант победил с большим отрывом — за летний парк на Уралмаше проголосовали лишь 21 тысяча 165 горожан.

Дендрологический парк-выставка находится в районе улиц Мира — Софьи Ковалевской.

Работы в парке начнутся в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге создали экологический совет при мэре. Одна из секций совета займётся проблемами зелёных зон.

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