Тбилиси, , 17:48 — REGNUM Находящимся на настоящий момент в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай) гражданам Грузии предложено вернуться на родину специальным самолётом, сообщила 31 января журналистам грузинский министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

Тех, кто согласен уехать в Грузию, заберёт самолёт ВВС Турции: в этой стране они будут временно находиться на карантине. По словам министра, четверо грузин уже согласились покинуть Ухань.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Грузии пока не подтверждено заражение новым короновирусом 2019-nCoV, но четыре человека обратились с характерными симптомами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии на контроле держат четверых человек с вирусным заболеванием