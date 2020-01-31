Москва, , 17:48 — REGNUM Комитет Госдумы по охране здоровья планирует 4 февраля обсудить вопрос о противодействии коронавирусу, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Глава комитета Дмитрия Морозов («Единая Россия») сообщил, что «после региональной недели комитет на первом же заседании рассмотрит, заслушает этот вопрос».

Согласно плану работы комитета, предстоит обсудить вопрос «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в связи с новой коронавирусной инфекцией и мерах, направленных на предотвращение распространения данного заболевания на территории Российской Федерации».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о выявлении в России первых больных, зараженных распространяющимся в Китае коронавирусом 2019-nCoV.

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