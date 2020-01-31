Москва, , 17:47 — REGNUM Власти Москвы пока не планируют отменять массовых мероприятий в связи с выявлением первых случаев заболевания коронавирусом в России. Об этом сообщил 31 января глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Масленица пока планируется, никаких отмен не было», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о выявлении первых двух случаев заболевания коронавирусом на территории в России — в Забайкальском крае и Тюменской области, оба пациента — граждане Китая.

После этого глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала существенно ограничить участие граждан в массовых мероприятиях с целью снижения риск распространения гриппа.

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