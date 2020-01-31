Белгород, , 17:48 — REGNUM Оправдательный приговор гендиректору ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» вынес Яковлевский районный суд Белгородской области, сообщает 31 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда. Руководителя обвиняли в невыплате зарплаты 121 работнику предприятия.

Суд не усмотрел в действиях руководителя состава преступления. Кроме того, на заседании было отмечено, что он предпринимал усилия для погашения задолженности по зарплате перед работниками завода.

Алексей Нехаенко. «Во-первых, у него отсутствовала реальная возможность выплачивать зарплату сотрудникам. Во-вторых, у господина Майорова отсутствовал умысел на невыплату. Это подтверждается тем, что во вменяемый ему период он из личных средств внес 11 млн рублей по договорам целевых займов. Из этих денег гасилась задолженность и платились текущие зарплаты», — пояснил изданию « Абирег » адвокат гендиректора

Общая сумма долгов превышает 21 млн рублей. Региональный Следственный комитет ранее сообщал, что руководители коммерческих организаций, в том числе являющихся учредителями Белгородского НПЗ, в 2017—2018 годах предприняли действия, которые привели к преднамеренному банкротству завода и образованию задолженности по налогам и заработной плате.

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