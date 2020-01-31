Минск, , 17:43 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии предлагает смягчить наказание за распространение порнографии, сообщает 31 января Интерфакс.

По информации агентства, белорусский СК считает, что за первое правонарушение такого рода можно привлекать виновника не к уголовной, а к административной ответственности.

Предложение внесено в рамках кампании по оптимизации уголовного права и приведения его в соответствие с мировыми тенденциями гуманизации.

Напомним, на данный момент в Белоруссии распространение порнографических материалов является уголовным преступлением, наказание за которое может быть назначено в виде общественных работ, денежного штрафа или исправительных работ на срок до двух лет.

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