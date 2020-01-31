Ростов-на-Дону, 31 января 2020, 17:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, 2 февраля ветер усилится до 18 метров в секунду, передаёт ИА REGNUM.
В связи с непогодой возможны «падения деревьев и слабо укреплённых конструкций, порывы линий электропередачи». Автовладельцев просят быть предельно внимательным. Спасатели просят горожан соблюдать меры предосторожности в непогоду и быть предельно внимательными.
ИА REGNUM напоминает, что более 60 сообщений поступило в экстренные службы областного центра 25 января. Порывы ветра в этот день достигали 25 метров в секунду.
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